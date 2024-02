BitLockerの回復キーを一瞬で奪取する激安デバイスが作り出されてしまう

なお、近年の登場しているCPUはTPMを内蔵しているものが多く、今回のテストに用いたLenovo製ノートPCのように専用のTPMチップを搭載しているノートPCは減りつつあります。それでもいくつかのモデルでは依然として同様の手法で回復キーを奪取可能とのことです。 stacksmashing氏はPico TPM Snifferの設計図を以下のリンク先で公開しています。 GitHub - stacksmashing/pico-tpmsniffer: A simple, very experimental TPM sniffer for LPC bus https://github.com/stacksmashing/pico-tpmsniffer

・関連記事

PCを保護するモジュール「TPM」をハードウェア経由でハッキングしてデータにアクセスできるとの報告 - GIGAZINE



Windows 11に必須な「TPM」で保護されたPCから情報を盗み出す手口をセキュリティ企業が解説 - GIGAZINE



Windowsのストレージ暗号化機能「BitLocker」をバイパス可能な脆弱性が報告される - GIGAZINE



Windows 11のUEFIセキュアブートをバイパスしてPCを乗っ取る恐るべきマルウェア「BlackLotus」が70万円弱で販売されていることが発覚 - GIGAZINE



2024年02月08日 17時00分00秒 in ハードウェア, 動画, セキュリティ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.