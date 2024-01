2024年01月11日 10時17分 ネットサービス

YouTubeで心臓発作の対処法を調べると適切な応急処置法がトップに表示されるように



心臓発作を起こした人へ応急処置を行う方法をYouTubeで検索すると、検索結果の一番上に信頼できる応急処置の解説ビデオが表示されるようになりました。



2024年1月10日から、心肺蘇生法など急を要する医療動画専用の表示枠が設置され、権威ある、信頼できる保健機関が作成した応急処置・救急処置の動画が検索結果の一番上に固定されて表示されるようになり、動画を見た人が簡潔な指示に従ってすぐさま救命活動を行えるようになりました。



対象となる検索ワードは、心肺蘇生法(CPR)や腹部突き上げ法、止血法、心臓発作や脳卒中、オピオイドの過剰摂取への対処法など。





たとえば腹部突き上げ法の場合、以下の動画が表示されるとのことです。



How to Perform the Heimlich Maneuver | In Case of Emergency | Mass General Brigham - YouTube





まずはアメリカにて表示が開始される予定。最初はYouTubeの医療サポート部署「YouTube Health」がメキシコ赤十字社およびMass General Brighamと共同制作した動画が表示されるそうです。今後、さらに対象国が追加される予定。



YouTubeはブログを通じて「本日の発表は、権威あるリソースへのアクセスを向上させる重要な一歩です。私たちは、公衆衛生情報を正しく伝えるため、動画の力を活用することを約束します。様々な背景や言語を持つ権威ある健康クリエイターを増やし、健康に影響を与える情報についてさらに多くの選択肢を提供できるよう、常に努力しています」と述べました。