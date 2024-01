次世代Wi-Fi規格「Wi-Fi 7」が持つ目玉機能とは？旧規格と比べて何が優れているのか？

無線通信を利用する Wi-Fi は、現代の我々の生活にとって必要不可欠なものになっています。しかし、従来のWi-Fiは「通信速度が遅い」「頻繁にネットワークが切断される」など、さまざまな問題が生じることがありました。 2024年3月末までに利用可能になる とされている次世代Wi-Fi規格「 Wi-Fi 7 」は、信頼性を高めるさまざまなアップデートが施されています。 Wi-Fi 7 Signals the Industry’s New Priority: Stability - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/wi-fi-7

2024年01月07日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

