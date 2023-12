大量発生していたゴキブリを駆逐しまくった最強兵器とは？

かつてはゴキブリが大量発生し、ニューヨークだけでも20億匹以上が生息していたというアメリカ。そんなゴキブリ大国のアメリカを救った最強のゴキブリ駆除剤について、The Atlanticがまとめています。 The Cockroach Cure - The Atlantic https://www.theatlantic.com/podcasts/archive/2023/11/cockroach-bait-invention-combat/676167/ 1980年代はゴキブリがアメリカの都市でまん延しており、ニューヨークだけで20億匹以上が生息していましたが、ゴキブリを駆除する優れた方法はありませんでした。ゴキブリは公衆衛生上の緊急事態として扱われており、ゴキブリに触れることで子どもが小児喘息で入院するリスクが3倍も高くなることが、当時から指摘されていたそうです。

・関連記事

恐竜絶滅を引き起こした小惑星の衝突を「ゴキブリ」はいかにして生き延びたのか? - GIGAZINE



レーザーでゴキブリを自動ロックオンして焼き殺すAI搭載タレットが登場 - GIGAZINE



ゴキブリはお互いが意思疎通して行動する民主主義の世界に生きていた - GIGAZINE



「ゴキブリをゾンビ奴隷に変えるハチ」にゴキブリは「空手キック」で応戦している - GIGAZINE



ゴキブリが耳の中を3日間うごめく鳥肌モノの体験談が報告される - GIGAZINE



「PS4はゴキブリの巣になっている」とゲーム機の修理業者が告白 - GIGAZINE



2023年12月28日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.