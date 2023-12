「世界の裕福な国ランキング2023」が発表される、日本はどのくらい豊かな国なのか？

イギリスの政治経済誌「The Economist」が、所得に関する3つの指標を元に作成した裕福な国のランキングを発表しました。 The world’s richest countries in 2023 https://www.economist.com/graphic-detail/2023/12/15/the-worlds-richest-countries-in-2023 国と国の豊かさを比較するのは難しい作業で、例えば人口が多い国は経済規模が大きい傾向がありますが、個人の所得が高いとは限りません。そこで、貧富の差を推し量る一般的な指標として「ドルに換算した1人当たりの所得」が使われますが、これだけでは国際的な物価の差や、その所得を得るのにどれだけ働かなければならないかが反映されません。

・関連記事

世界一住みやすい国はどこなのか? - GIGAZINE



資産50億円以上の「超富裕層」の世界分布状況はこんな感じ - GIGAZINE



世界で最も住みやすいのは「ノルウェー」世界経済フォーラムのIDI指標より - GIGAZINE



外国人が最も生活の質が高いと感じる国ランキング、日本は何位? - GIGAZINE



「世界で最も住みやすい都市」の2019年版発表、トップ10に日本の2都市がランクイン - GIGAZINE



国内総生産(GDP)は国家の成功の誤解を招く尺度なので別の指標を使うべきという科学者たちからの提案 - GIGAZINE

2023年12月28日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.