MetaがAI安全ツール「Purple Llama」を発表、オープンな生成AIモデルの安全性を高めるツールや評価システムを提供

開発者がオープンな生成AIを使用して製品を構築する際に、安全性を高めるためのツールや評価のシステムを提供するプロジェクト「Purple Llama」を立ち上げるとMetaが発表しました。 Introducing Purple Llama for Safe and Responsible AI Development | Meta https://about.fb.com/news/2023/12/purple-llama-safe-responsible-ai-development/

・関連記事

バイデン大統領がAIに関する大統領令を発令、AIを安全・安心・信頼できるものにするための法的規制が行われる - GIGAZINE



ホワイトハウスがAIによる害や差別から市民を守り必要に応じたオプトアウトも認める「AI権利章典」を発表 - GIGAZINE



日本やアメリカなど18カ国がAIの安全開発ガイドラインを共同発表 - GIGAZINE



G7がAI開発における安全性を高めるため開発企業向けの行動規範を公表へ、本格的な規制整備までのつなぎとして機能か - GIGAZINE



GPT-4やChatGPTを開発するOpenAIが「AIの安全性に対するアプローチ」を発表 - GIGAZINE

2023年12月08日 11時30分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.