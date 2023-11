IKEAが千円台で買える「ドア開閉検知」「漏水検知」「動体検知」3種のスマートセンサーを発表

IKEAがドア開閉検知センサー「 PARASOLL 」、動体検知センサー「 VALLHORN 」、水漏れ検知センサー「 BADRING 」を発表しました。3種のセンサーはスマート製品ハブ「 DIRIGERA 」と連携可能で、3種とも千円台で販売されると報じられています。 IKEA launches trio of smart sensors https://www.ikea.com/global/en/newsroom/innovation/parasoll-badring-vallhorn-smart-sensors-231128/ Ikea debuts a trio of affordable smart home sensors - The Verge https://www.theverge.com/2023/11/28/23977693/ikea-sensors-door-window-water-motion-price-date-specs ◆ドア開閉検知センサー「PARASOLL」 PARASOLLは2個セットのデバイスで、片方をドア、もう片方をドア枠に取り付けることでドアの開閉を検知できます。

・関連記事

IKEAが自分の部屋を3Dスキャンして「家具をIKEA製品と置き換えてデザインをチェックできるアプリ」を発表 - GIGAZINE



「IKEAの椅子に座るとPCの画面が真っ暗になる」という怪現象の理由が判明 - GIGAZINE



野菜由来の人工肉をさまざまなトッピングで楽しめるIKEA渋谷1階のベジドッグ専門店「スウェーデンビストロ」に行ってきた - GIGAZINE



「扉の開閉検知」「人の動き検知」「気温&湿度記録」を簡単にこなせるスマートセンサー「ATOM Sensor V2」レビュー - GIGAZINE



2023年11月29日 14時11分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.