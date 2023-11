2023年11月09日 21時00分 サイエンス

週3回・30分間の運動でバイアグラと同様の勃起不全回復効果が期待できるという研究結果



勃起不全(ED)を治療する際には、「シルデナフィル(バイアグラ)」と呼ばれる治療薬が処方されることが一般的です。一方でバイアグラには、頭痛や吐き気、胸焼け、筋肉の痛みなどの副作用があり、一部の患者はバイアグラの副作用に苦しめられているとのこと。アメリカのベイラー医科大学やボストン・サイエンティフィックなどの研究チームによる報告では、週に3回、30分間有酸素運動を行うと男性の勃起不全が改善し、バイアグラと同様の効果がもたらされることが判明しました。



Effect of aerobic exercise on erectile function: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials | The Journal of Sexual Medicine | Oxford Academic

https://academic.oup.com/jsm/advance-article/doi/10.1093/jsxmed/qdad130/7301709





There's a Free, Low-Risk Alternative to Viagra, Study Shows : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/theres-a-free-low-risk-alternative-to-viagra-study-shows





Exercise as Good as Viagra for ED: Study

https://www.medscape.com/s/viewarticle/997634



11件の先行研究を基に研究チームは、研究に参加した合計1147人の男性のうち、636人を週に3~5日、30分~60分間運動する「実験群」、残りの511人を有酸素運動を義務付けない「対照群」に分けて調査を行いました。調査の結果、勃起機能の国際指数(IIEF)では、有酸素運動を行った重度のED患者において、平均5ポイントの改善が見られたほか、軽度または中等度のED患者では2~3ポイントの改善が見られました。また、研究チームは「運動によるEDの改善は、体重や参加者の健康状態、服用している薬の種類を問わず認められました」と報告しています。



研究チームによると、バイアグラなどの治療薬は4~8ポイントの改善が見込めるとのこと。研究チームのラリー・ミラー氏は「重度のEDの男性は、有酸素運動を行うことで大きな改善が見られました。運動によるEDの改善が、バイアグラなどの治療薬を服用している患者に見られるものと同様であるという発見に感銘を受けています」と述べました。





EDは動脈硬化狭窄(きょうさく)など、心血管疾患と同様の原因で発症されることが多く、プライムインスティテュートの泌尿器科医であるエイミー・パールマン氏は「EDは心血管の健康のバロメーターとして機能します」と述べています。また、適切な運動を行うことは肥満の改善だけでなく、血圧の低下などの効果をもたらすとされ、パールマン氏は「定期的な運動を行うことは、心血管の健康に影響を与えるだけでなく、EDの改善にもプラスの影響を与える可能性があるのは当然のことです」と語っています。



イーストバレー泌尿器科センターのラフル・メハン氏は「有酸素運動がバイアグラなどの治療薬と同等の治療効果をもたらすとは思いませんでした」と述べ、メハン氏の元を訪れたED患者に対し、適切な運動を行うよう推奨しているとのことです。





ミラー氏は「運動を行うことは、副作用のリスクがある治療薬を服用することよりも安全でコストパフォーマンスに優れています。今回の『運動によってEDが改善する』という発見は、薬を使いたくない、または何らかの理由で薬を服用できない患者にとって、EDを治療するための最適な選択肢の一つになる可能性があります」と述べています。