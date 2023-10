X(旧Twitter)から画像や動画をまとめて一気にダウンロードできる「twmd(twitter-media-downloader)」を使ってみた

X(旧Twitter)上で投稿されている写真や動画などのメディアをまとめてダウンロードできるツールが「 twmd(twitter-media-downloader) 」です。 XのAPIが有料化 した際、この種のツールは使えなくなったものも多いのですが、twmdはアカウントの認証情報やAPIなしでも利用できます。 GitHub - mmpx12/twitter-media-downloader: twmd: CLI/GUI Apiless twitter downlaoder. Download medias from single tweet or a whole profile. https://github.com/mmpx12/twitter-media-downloader

2023年10月23日 19時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logu_ii

