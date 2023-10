中国がAIで知的財産を盗んでいるとアメリカなど5カ国の「ファイブ・アイズ」が異例の警告

Five Eyes spy chiefs warn Silicon Valley over Chinese threat https://www.ft.com/content/0a37da0a-ad06-43d0-b069-bfafa0ff35a4 FBIのクリストファー・レイ長官は17日、ファイブ・アイズ各国の情報機関の首脳をシリコンバレーに招き、量子コンピューティングやAI、 合成生物学 などさまざまなハイテク分野で中国がもたらすリスクについての危機意識を共有しました。 会合後の声明で、レイ長官は「5つの情報機関のトップがあらゆるテーマについて会談するために一堂に会したのは今回が初めてであり、これは前代未聞の脅威に立ち向かうための前例のない出来事です。そして、イノベーションの保護に関するほぼ全ての会話にはひとつの共通項があります。それは中国政府です」と述べました。

オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリス、アメリカの5カ国による機密情報共有の枠組みである UKUSA協定 、通称ファイブ・アイズが2023年10月17日に、「知的財産の窃取と各国に対するハッキングやスパイ活動にAIを利用している」として中国を非難する共同声明を発表しました。 Five Eyes intelligence chiefs warn on China's 'theft' of intellectual property | Reuters https://www.reuters.com/world/five-eyes-intelligence-chiefs-warn-chinas-theft-intellectual-property-2023-10-18/

2023年10月19日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

