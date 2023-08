中国のハッカー集団が日本の防衛機密ネットワークに侵入していたとの報道

中国の軍事ハッカーが2020年に日本の防衛機密ネットワークに侵入していたと、アメリカの日刊紙・The Washington Postが匿名の元アメリカ政府高官による証言をもとに報じました。このサイバー攻撃はアメリカの国家安全保障局(NSA)によって検知され、「日本の近代史において最も有害なハッキングのひとつ」と日本の政府関係者に伝えられたそうです。 China hacked Japan’s classified defense cyber networks, officials say - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/08/07/china-japan-hack-pentagon/

・関連記事

中国ハッキンググループがアメリカ政府組織のメールボックスに不正アクセスしたと判明 - GIGAZINE



中国政府系ハッカー集団「ボルト・タイフーン」が重要インフラを標的としたスパイ活動をしているとMicrosoftが警告 - GIGAZINE



車のバッテリー状態を確認できるアプリが中国に位置情報を送信していたことが判明、アプリは10万回以上ダウンロードされ日本でも利用されている - GIGAZINE



習近平はどのように中国のハッカーをレベルアップしたのか? - GIGAZINE



ハッカーがTikTokから790GB分の個人情報とソースコードを盗んだと発表、TikTokはデータ侵害を否定 - GIGAZINE

2023年08月08日 12時15分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.