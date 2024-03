偽のSNSアカウントで中国の政治体制を非難する工作活動をトランプ政権下のCIAが実施していたことが判明

CIA allegedly made fake social media accounts to troll the Chinese government - The Verge https://www.theverge.com/2024/3/14/24100984/cia-china-fake-social-media-spying アメリカ政府の元関係者がロイターに語ったところによると、CIAは少人数の工作チームを立ち上げ、偽のソーシャルアカウントを使って習近平政権に対する否定的なシナリオを広める一方で、海外の報道機関に政権を中傷するような情報を伝えていたとのこと。 具体的には、中国共産党のメンバーが不正に得た金を海外に隠しているという疑惑があるといった情報を流し、発展途上国のインフラに資金を提供する一帯一路構想を「腐敗と浪費にまみれている」と非難するなどのプロパガンダが実施されていたそうです。関係者によると、この作戦は東南アジア、アフリカ、南太平洋の世論をターゲットにしていたといいます。

