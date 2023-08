黒部駅徒歩3分で観光拠点としても便利な「ホテルアクア黒部」宿泊レポート

・関連記事

徳川家康生誕の地「岡崎城」まで徒歩ですぐ行けるホテル「岡崎シングルホテル」に宿泊したので設備や行き方をまとめてみた - GIGAZINE



甲賀駅周辺では貴重なホテル「ビジネスホテル山水」に宿泊したので設備や周辺施設をまとめてみた - GIGAZINE



2000円でおんせん県大分の天然温泉に入れて宿泊もできる「ニューグロリア大分ホテル」宿泊レポ - GIGAZINE



2023年08月06日 22時30分00秒 in 取材, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.