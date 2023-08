Appleが親の課した時間制限を超えて子どもがアプリやゲームを使用できるようになるスクリーンタイムのバグを認めたものの修正は難航か

Apple confirms bug stops Screen Time limits from sticking for kids - The Verge https://www.theverge.com/2023/7/30/23813106/apple-screen-time-bug-parental-controls-family-sharing

iPhoneやiPadで何にどのくらい時間を費やしているのかをリアルタイムでまとめてくれる機能「 スクリーンタイム 」には、自分の子どものデバイスで使用する時間やアプリに制限をかけられるペアレンタルコントロール機能「 コンテンツとプライバシーの制限 」が搭載されています。アメリカの経済紙であるThe Wall Street Journalはスクリーンタイムの「コンテンツとプライバシーの制限」で設定した使用時間の制限がなくなってしまうバグが見つかったと報じました。 Apple Admits to Bug in Screen Time Parental Controls - WSJ https://www.wsj.com/articles/apples-parental-controls-are-broken-55a2aa52

2023年08月01日 11時55分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

