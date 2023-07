FirefoxがついにChromeよりも高速なブラウザに

Firefox has surpassed Chrome on Speedometer | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=36770883

・関連記事

PC・スマホのベンチマークソフト「Geekbench 5」をPro版も含めて徹底的に使ってみた - GIGAZINE



1タップでスマートフォンやPCのCPUやグラフィックの性能をまとめてテストできるベンチマークソフト「KonchiBench」 - GIGAZINE



自分のPCのWebGLパフォーマンスをブラウザからベンチマーク測定できる「OORTONLINE.GL」 - GIGAZINE



2016年10月版・ブラウザ性能ベンチマーク対決「Chrome対Firefox対Edge」の勝者は? - GIGAZINE



PC関係のベンチマーク結果をユーザーが投稿してシェアするコミュニティサイト「OpenBenchmarking.org」 - GIGAZINE



2023年07月20日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.