キャラクターを描写する時に「衣装デザイナー」のように考える方法とは？

小説における人物の造形描写や、マンガやイラストにおけるキャラクターデザインなどは、キャラクターに見た目上の魅力を付け加えるだけではなく、見た目や服装でキャラクターの性質や性格、物語の歴史的背景などを示すこともできます。ニューヨークのバード大学で博士号を取得した作家のクラウディア・クレイブンズ氏が、「物語を書く時に衣装デザイナーのように考える」ことの利点やその方法について語っています。



クレイブンズ氏は衣装デザイナーで映画マニアの母がいるため、幼い頃から思春期のあたりまで、古典的な映画を見ながら母が話す登場人物の衣装に関する豆知識を耳にしていたそうです。例えば、1942年にアメリカで公開された「情熱の航路」においては、主人公が体形にフィットした服に帽子を合わせていたとき、「彼女は自分自身を取り戻し、人生を変える準備ができている」ことが服装から見てとれると、母から教えられていたとのこと。クレイブンズ氏は「衣装のデザインは、全員の手段、動機、軌跡について、知る必要があるすべてを教えてくれます」と述べています。



クレイブンズ氏がデビュー作として執筆した小説である「Lucky Red」は19世紀の売春宿での生活を描いており、そのリアリティや描写の説得力を強めるために、「衣装デザイン」の力を借りています。執筆中には衣装デザイナーの母にたびたび「ウールのスーツとは正反対の安価で丈夫な衣装を着せたいけれど、ダック生地はカウボーイパンツの素材として妥当?」などのように質問し、「完璧な選択だと思います。デニムは時代的にまだメジャーではなかったはず」というように回答を受け取っていたそうです。その際に母からは「彼ら、彼女らは皆、死ぬまで服を着ているのです。少し古くなったとしてもその服を即座に捨てるようなこともないと、覚えておいてください」とアドバイスされたとクレイブンズ氏は話しています。





「優れた衣装デザインとは、キャラクターを魅力的に見せることではなく、私たちを物語の世界に連れて行くことです」とクレイブンズ氏は述べています。私たちは衣装の色や質感、フィット感、新しいか古いかなどから、キャラクターの社会的地位や経済状況、他者との関係、性格や自意識などの情報を、明示的にも無意識的にも受け取ることができます。そのため、特に歴史を舞台にした小説や文化背景が作り込まれた物語では、衣装デザイナーのようにキャラクターの造形を考える事で、作品の舞台をリアルに感じさせる機会を得ることができます。



「衣装デザイナーのように考える方法」について、クレイブンズ氏は物語の衣装デザインが優れている例として「ゲーム・オブ・スローンズ」を挙げています。「ゲーム・オブ・スローンズ」は中世ヨーロッパを下地にしたドラゴンや魔法が存在する架空の世界を舞台としており、作品世界の歴史的背景から起こる内戦や権力争いが描かれる他、ファンタジーな種族を含むかなり幅広いキャラクターが登場します。クレイブンズ氏によると、作品に出てくる多数のキャラクターを把握し追跡するために衣装デザインが大きく貢献しており、特にそれぞれの「家」に独特の配色がされていることから、最高位の領主から最下位の軍人まで全員をすぐ見分けられるようになっていたとのこと。また、権力の中枢が移譲された時には、宮廷の女性たちのドレスを深紅色から青緑色に切替えることで、効果的に印象を切替えています。





クレイブンズ氏は「Lucky Red」の執筆にあたり、おおまかな色の決定から始めていきました。物語の序盤は色あせたピンク、中盤は濃い赤色の仕事着、多くの経験を得て紫のタッチを加えた黒の服、というシンプルなカラーの変遷で、ナイーブな初期状態から世俗的な世界へ、そして受動的な姿勢から力強い生き方へ、と変化していくイメージを固めていたとのこと。また、同じ仕事場で立場が上の女性たちは、主人公と同系統の色かつより深い色合いにすることで、経験豊富な性質を表現しています。



その他、青と緑は「外の世界の色」であるため主な舞台である売春宿では描かなかったり、茶色は男性のみが着ており木製の背景と同一視させたり、危険を意味する黄色を効果的に使ったりと「色」を活用していることに加えて、服の質感によっても感情や動き方、他人への振る舞い方に影響を出していったとのこと。クレイブンズ氏は「私たちは日常の中で、当然のようにその日の予定や気分、会う相手や向かう場所などを想定して衣装を選択しています。そして選択した服は、私たちのマナーや動作に影響を与えています。そういった意識と、歴史的な服装に関する情報を衣装デザインとして物語と織り交ぜることで、キャラクターおよびその周囲の背景に命を吹き込むことができました」と経験を語っています。