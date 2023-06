2023年06月27日 10時21分 ゲーム

遊び放題のVRゲームが毎月増えていくサブスクリプションサービス「Meta Quest+」をMetaが提供開始



メタバースを主事業とするMetaはQuest 2やQuest ProなどのVRデバイスを開発しているほか、VRゲームやVRアプリケーションを配信するプラットフォーム「Meta Questストア」を運営しています。そんなMetaがVRゲームのサブスクリプションサービス「Meta Quest+」の提供をスタートすると発表しました。



Say Hello to Meta Quest+, Our New VR Subscription Service | Meta Questブログ | Meta Store

https://www.meta.com/ja-jp/blog/quest/meta-quest-plus-vr-subscription-service-introductory-offer/





Meta Quest+の提供開始を告知するムービーが以下。



Introducing Meta Quest+ | VR Title Subscription - YouTube





Meta Quest+は、毎月2本のVRタイトルにアクセスできます。一度入手したタイトルは、Meta Quest+に加入している限り無制限で遊ぶことが可能。





価格は月額7.99ドル(約1100円)で、年額プランだと59.99ドル(約8600円)です。また、2023年7月31日までに登録すると、初月に限り月額1ドル(約140円)で利用できるとのこと。





Meta Quest+はQuest 2、Quest Pro、そして2023年秋に発売される予定のQuest 3に対応しているとのこと。





7月にアクセス可能なタイトルは、物理アクションリズムFPSの「Pistol Whip」と、1995年を舞台に少年がゲームを遊ぶ「Pixel Ripped 1995」の2本。そして、8月には物理演算でゴルフを再現した「Walkabout Mini Golf」と、近未来SFなローグライトFPS「MOTHERGUNSHIP: FORGE」の2本の配信が予定されています。



Metaは「経験豊富なVRゲーマーであっても、初めてVRに触れる方であっても、Meta Questストアでゲームを探す時に何から始めればいいのかわからないことがあるかもしれません。幸いにも、キュレーションと利便性を組み合わせることで、ゲームを探すのが少し簡単になりました。Meta Quest+は新しいVRサブスクリプションサービスです」とコメントしています。



なお、Meta Quest+の提供エリアに日本が含まれるかどうかについては、記事作成時点では不明です。