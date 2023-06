無料でブラウザとウェブカメラがあれば誰でも簡単にVRM形式の3Dアバターで表情と手指の動きをトラッキングして動かせる「OpenLive3D」を使ってみた

自分の動きを3Dアバターに反映させるためには、高価なトラッキング機材やカメラを必要となります。そこで、ウェブカメラで体や顔の動きをキャプチャする方法が有志によって開発されています。「 OpenLive3D 」はオープンソースで開発されているキャプチャシステムで、ウェブカメラがあれば簡単に顔と手の動きをトラッキングできます。 GitHub - OpenLive3D/OpenLive3D.github.io: Connect Camera to VRM with Web https://github.com/OpenLive3D/OpenLive3D.github.io

2023年06月04日 22時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

