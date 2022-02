無料＆PCとウェブカメラだけで簡単にVTuberになれるツール「RiBLA Broadcast (β)」レビュー、指の動きもトラッキング可能で配信に即利用可能

・関連記事

無料でウェブカメラがあればブラウザから誰でも簡単にVTuberになれる「Webcam VTuber」を使ってみた - GIGAZINE



ウェブカメラで顔や体の動きをトラッキングして3Dアバターを動かせる「KalidoKit」のソースコードが公開中 - GIGAZINE



無料でブラウザ上で誰でも簡単に美少女VTuberに受肉できる「Kalidoface 3D」レビュー - GIGAZINE



たった1枚の画像から喜怒哀楽を豊かに表現しながら誰でもVTuberになれるシステムが登場 - GIGAZINE



VTuberの海外人気はかつての「ファンサブコミュニティ」に支えられている - GIGAZINE

2022年02月21日 19時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, 動画, アニメ, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.