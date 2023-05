2023年05月17日 12時00分 ゲーム

Steamが無料で「有料ゲームを90分間プレイできる体験機能」を開始、まずは「Dead Space」から



ゲーム配信プラットフォーム「Steam」が有料ゲームの90分間無料プレイ機能を提供開始しました。90分間無料プレイ機能はゲームごとに有効化される仕組みで、記事作成時点ではSFサバイバルホラー「Dead Space」のリメイク版が無料プレイ可能となっています。



Steam :: Dead Space :: Play 90 minutes of Dead Space™ for free*

https://steamcommunity.com/games/1693980/announcements/detail/5264189392020524723



「Dead Space」の90分間無料プレイキャンペーンページの見た目は以下の通り。ページタイトルには「Play 90 minutes of Dead Space for free(Dead Spaceを90分間無料プレイしよう)」と記されており、アイキャッチ画像にも「FREE 90 MIN TRIAL(90分無料体験)」と記されています。





また、画面右側には90分間無料プレイキャンペーンの期間が記されています。「Dead Space」の場合は2023年5月16日(火)2時~2023年5月30日(火)2時までの2週間にわたってキャンペーンが展開されるようです。





「Dead Space」のストアページを確認すると、スクリーンショットやゲーム概要などが記されたエリアの下部に無料プレイキャンペーンの告知が表示されていました。





「Dead Space」を無料でプレイするには「今すぐプレイ」をクリック。





すると、通常のゲームと同様のインストール画面が表示されます。このままインストールを進めれば、「Dead Space」のフルバージョンを90分間プレイできるようです。