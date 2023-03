たった1枚の画像から別視点の画像を生成するAIモデル「Zero-1-to-3」をトヨタ・リサーチ・インスティテュートなどの研究チームが開発

オブジェクトの画像を1枚入力するだけで、視点を変えた高精度の画像を生成できるAIモデル「 Zero-1-to-3 」を、アメリカのコロンビア大学やトヨタ自動車の研究機関である トヨタ・リサーチ・インスティテュート の研究チームが開発しました。実際にZero-1-to-3がどれほどの性能を持っているのかを試せるデモページも公開されています。 [2303.11328] Zero-1-to-3: Zero-shot One Image to 3D Object https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11328

・関連記事

画像から簡単に精巧な3D写真が作成できる論文が公開される、実際に3D写真を生成することも可能 - GIGAZINE



たった1枚の画像から「奥行きがあり視点を前後左右に動かせる3D画像を生成する方法」が開発される - GIGAZINE



テキストから高解像度の3Dモデルを生成するAI「Magic3D」をNVIDIAが発表、テキストの微調整やスタイルの模倣も可能 - GIGAZINE



一般家庭にあるWi-Fiルーターで人間の3D画像を生成することが可能 - GIGAZINE



Stable Diffusion開発元が3Dアニメーション生成AI「Stability For Blender」を発表、アニメーション生成や3Dモデルのテクスチャ生成などが可能 - GIGAZINE



無料で写真から3Dプリント出力可能なモデルを生成できるオープンソースの3D再構築ソフト「Meshroom」 - GIGAZINE



無料かつ簡単に本の3Dモデルを作成できる「3D Book Image CSS Generator」を使ってみた - GIGAZINE



実写なのにCG画像にしか見えない写真たち - GIGAZINE



2023年03月23日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.