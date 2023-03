2023年03月14日 12時30分 映画

マーベルが公開前の映画の脚本をリークした人物に激怒、個人情報の開示をRedditやGoogleに要求



2023年2月に公開された映画「アントマン&ワスプ:クアントマニア」の脚本を事前にリークしたとして、マーベル・スタジオがデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づき、カリフォルニア州北部地区の裁判所に情報公開者の個人情報開示請求を行いました。



marvel-google

(PDFファイル)https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2023/03/marvel-google.pdf





Marvel 2 - Letter to Clerk Requesting 512(h) DMCA Subpoena - 3-23-mc-80068-MVL-v-Reddit-DMCA-Subpoena-1-230310

(PDFファイル)https://torrentfreak.com/images/3-23-mc-80068-MVL-v-Reddit-DMCA-Subpoena-1-230310.pdf



Marvel Wants Reddit to Expose Mods Suspected of Ant-Man 3 Leak * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/marvel-wants-reddit-to-expose-mods-suspected-of-ant-man-3-leak-230313/



Marvel angry about Ant-Man dialogue leak, demands names of Reddit and Google users | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2023/03/marvel-angry-about-ant-man-dialogue-leak-demands-names-of-reddit-and-google-users/



「アントマン&ワスプ:クアントマニア」は2023年2月17日公開でしたが、2023年1月に当時公開前の脚本を63ページにわたってリークしたGoogleドキュメントファイルへのリンクが、「MSSmods」というユーザーによってReddit上に公開されました。





公開された「アントマン&ワスプ:クアントマニア」の脚本に関するGoogleドキュメントファイルは、配給元のディズニーがGoogleに著作権侵害の申し立てを行うことですぐに削除されました。またRedditの書き込みからGoogleドキュメントファイルへのリンクも同様に削除されました。





しかし、2023年3月10日にマーベル・スタジオの関連会社である「mvlフィルムファイナンス」はRedditとGoogleに対し、リークした人物の住所や氏名、電話番号、メールアドレス、IPアドレスを明らかにするDMCAに基づく召喚状の申請書を提出しました。



Reddit上に情報のリークを行ったMSSmodsというユーザーについて、マーベルはRedditに対し「MSSmodsのすべての識別情報」「『アントマン&ワスプ:クアントマニア』の著作権を侵害したコンテンツの投稿や編集、管理に関与したすべてのユーザーの識別情報」「2023年1月15日~2月15日までの間に著作権を侵害したコンテンツの投稿および編集に関与したユーザーすべての識別情報」を公開することを求めています。





マーベル・スタジオのグローバルセキュリティおよびコンテンツ保護担当であるマシュー・スラトフ氏は「今回のDMCAに基づく召喚状の申請書の目的は、我々のコンテンツの著作権侵害を行った人物の身元を取得することであり、我々の権利を保護する目的でのみ使用されます」と述べています。



一方でRedditは「著作権を侵害しているとされるコンテンツはGoogle上で公開されているため、Redditのスレッドは単にリンクを提供しただけです。そのため著作権を侵害したコンテンツがRedditのスレッド上に投稿されたとは考えていません」と述べています。また、Redditの広報担当者は「Redditはユーザーのプライバシー保護に取り組んでいます」と語っています。



マーベル・スタジオはGoogleに対しても、映画の脚本を含むドキュメントファイルを投稿・編集したユーザーについて、「住所・氏名などの識別情報」「2022年12月1日から2023年2月15日までの間に行われた、ドキュメントファイルに対するすべての編集を示したレポート」「著作権を侵害したコンテンツを編集および改訂したユーザーのすべての識別情報」を提供するように要求しています。