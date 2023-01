2023年01月24日 07時00分 モバイル

刑務所で禁制品の携帯電話が出回り「獄中オンライン講座の開講」「出会い系アプリでマッチング」「携帯レンタルで一稼ぎ」といった用途に使われている



一般的に、刑務所に収監されている囚人は携帯電話の使用を禁止されています。しかし、アメリカでは看守の目を盗んで獄中で携帯電話を使用している囚人が多く存在しているとのこと。ジャーナリストのケリー・ブラキンガー氏は、囚人が携帯電話を用いて行っている多様な活動について報告しています。



How People Use (Forbidden) Cell Phones in Prisons | The Marshall Project

https://www.themarshallproject.org/2023/01/19/cell-phones-in-prisons-tiktok-education



◆教育

近年、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って多くの大学でオンライン授業が実施されるようになりました。この状況を利用して、携帯電話を入手した囚人たちは学生になりすましてオンライン授業を受講しているとのこと。また、「刑務所で禁止されている書籍」の電子版を読んだり、YouTubeやTikTokのムービーを閲覧したりといった手法でスキルの向上に励む囚人も報告されています。



ジョージア州の刑務所に収監されている男性は、メッセージアプリのグループチャットを用いて、他の刑務所に収監されている囚人たちにコンピューターサイエンスを教えています。男性はブラキンガー氏に対して「ハーバード大学が公開しているコンピューターサイエンス入門講座『CS50』を使って授業を進めています。教材を公開している大学は複数ありますが、中でもハーバード大学は最高で、(CS50の講義を担当している)デビッド・マラン教授は最高の先生だと思います。私は、約300人に自己採点方式でコンピューターサイエンスを教えています」と、獄中オンライン講座の実態を語っています。



◆セルフケア

ほとんどの刑務所では医療サービスが提供されていますが、そのサービスの質にはムラがあり、中には十分な医療が提供されていない刑務所も存在しています。ジョージア州の刑務所に収監されている男性は「ジョージア州ではマトモな医療サービスが提供されていません」と述べ、不正に入手した携帯電話で自らの健康状態を管理していることを報告しています。



男性によると、ある日、他の囚人が医療サービスを受けてタイレノール(解熱鎮痛剤)を処方されていたとのこと。しかし、その囚人の症状をWebMDで調べた結果、囚人が尿路感染症を患っている可能性があることが分かりました。そこで、男性は囚人に対して抗生物質の服用を推奨し、囚人は闇市場で抗生物質を購入して服用したとのこと。男性は「今後も経過を見守るつもりです」と述べています。



◆金銭を稼ぐ

刑務所内でインターネットにアクセスし、自らが作成した芸術作品をオンライン販売している囚人もいます。また、株の取引方法やギグワークで収入を得る方法について学んでいる囚人もいるとのこと。テキサス州の囚人は「ビットコイン取引で得た収入をアピールするスクリーンショット」をブラキンガー氏に提供しましたが、その後、刑務官に携帯電話を没収され、口座にアクセスできなくなってしまいました。



他にも、携帯電話を「インターネットにアクセス可能なホットスポット」として他の囚人にレンタルすることで金銭を稼ぐ人もいます。ある囚人は、「ホットスポット」が1日1ドルで取引されていると報告しています。





◆減刑を求める活動

獄中でインターネットにアクセスすることで、自身の無罪を主張する囚人もいます。ブラキンガー氏によると、中には数年間にわたってInstagramで自身の無罪を主張し続けている人もいるとのこと。また、釈放や減刑が望めない場合は、司法省に対して司法取引を持ちかけるメールを送る人もいます。



アラバマ州では、「刑務所内で提供される食事が劣悪すぎる」として、囚人が獄中で撮影した写真をオンライン上に公開していました。その後、食事の写真はアメリカ政府の目に触れ、最終的に、アメリカ政府がアラバマ州に対して刑務所の環境改善を求める訴訟を起こした際に証拠として提出されました。





◆人とのつながり

ブラキンガー氏によると、獄中で出会い系アプリを使用し、新たな恋人と出会った囚人もいるとのこと。また、「家で寝たきりの親」など、刑務所に足を運べない人とビデオ通話でコミュニケーションしたという例も報告されています。