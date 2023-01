「大麻の急性中毒で入院する幼児」が大麻を合法化した地域で激増

カナダでは2018年10月17日に嗜好(しこう)品としての大麻所持・使用が合法化され、2020年からは一部の州で「大麻成分入りの食品販売」も許可されています。そんな大麻入り食品が合法化された州では、「9歳以下の子どもが誤って大麻入り食品を食べてしまい、急性中毒症状で入院する事例」が急増しているという研究結果が発表されました。 JAMA Health Forum – Health Policy, Health Care Reform, Health Affairs | JAMA Health Forum | JAMA Network https://doi.org/doi:10.1001/jamahealthforum.2022.5041 Cannabis poisonings in young kids skyrocketed following legalization of edibles | Live Science https://www.livescience.com/cannabis-poisonings-edibles-canada カナダでは2018年に全土で乾燥大麻の使用と販売が合法化されましたが、大麻成分入りの各製品まで許可するのかどうかは、個々の州の判断に委ねられています。カナダのオタワ大学やモントリオール大学、マギル大学などの研究チームは、大麻および大麻成分入り食品の合法化が子どもの急性中毒に及ぼした影響を調査するため、カナダの人口が多い上位4州である オンタリオ州 ・ ケベック州 ・ ブリティッシュコロンビア州 ・ アルバータ州 を対象に調査を行いました。 調査対象となった4州のうち、オンタリオ州・ブリティッシュコロンビア州・アルバータ州は2020年1月にお菓子を含む大麻成分入り食品を合法化しましたが、ケベック州は子どもや若年成人にとって魅力的な可能性があるとして、大麻成分入りのキャンディーやデザートの販売を禁止しています。成人は大麻を喫煙しても急性中毒になる可能性が低いものの、子どもは大麻成分入り食品を食べて急性中毒を起こすリスクが高く、過度の眠気・めまい・歩行障害・呼吸困難・けいれんなどの症状が現れる危険性があります。 研究チームはカナダで大麻が合法化される前の「2015年1月~2018年9月」、すべての州で喫煙用の乾燥大麻のみが合法化されていた「2018年10月~2019年12月」、そして3州で大麻成分入り食品が認可された「2020年1月~2021年9月」にかけて、4州で0~9歳の子どもが大麻の急性中毒で入院した記録を集計しました。なお、調査期間中に対象となった4州に住んでいた0~9歳の子どもは、合計340万人以上に上るとのこと。

2023年01月20日 07時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

