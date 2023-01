スマホでどこでも簡単にフルトラッキングできるソニーの超小型モーションキャプチャ「mocopi」をセットアップしてみた

・関連記事

座ったままVR空間を「歩く」ことができるサンダル型デバイス「Cybershoes」は自宅で簡単にVRへの没入感を高めることが可能 - GIGAZINE



ディズニーが「自然な顔」を生み出すために3D顔マップとAIを組み合わせた手法を開発 - GIGAZINE



Wi-Fiの電波で壁の向こうにいる人の姿勢や動きを3Dモデル化する新技術「WiPose」が登場 - GIGAZINE



仮想空間内の物体の触感を伝えるVR用グローブ「Teslasuit Glove」が登場、脈拍を測定してくれる機能も搭載 - GIGAZINE

2023年01月17日 09時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.