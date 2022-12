詐欺師はスパムメールにわざと誤字脱字を入れることでカモを選別している

スパムメールの中には「 主人がオオアリクイに殺されて1年が過ぎました 」というような意味不明な内容のものが存在しており、こうした荒唐無稽な文面には「詐欺にだまされやすい人だけを見つける」という意図がある とされています 。同様に、海外のスパムメールにはわざとスペルミスや文法ミスを紛れ込ませて、文章をきちんと読まない人だけをふるいにかける手口があることを専門家が指摘しました。 The clever reason scammers can’t spell – IT Services blog https://itservices.wp.st-andrews.ac.uk/2019/06/06/the-clever-reason-scammers-cant-spell/ スコットランドのセント・アンドルーズ大学のITサービスチームに所属するベサニー・マクナリー氏の元には、しばしば「詐欺師はなぜスパムメールを送る前にスペルミスをチェックしないんでしょうか?」という質問が届くとのこと。しかし、マクナリー氏はスパムメールに含まれているつづりや文法の誤りはミスではなく意図的なものだと述べています。

2022年12月05日 23時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

