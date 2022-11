犬が遊べるテレビゲームが開発中、老化した犬の認知能力向上に期待

・関連記事

ヨーロッパ近海のシャチたちの間で「人間のボートを破壊する遊び」が流行している - GIGAZINE



豚もテレビゲームをプレイできることが判明 - GIGAZINE



サルは人間と同様に「もう回収できないコスト」につられて判断を誤ってしまう - GIGAZINE



ミニチュアの世界で野生のリスが料理・洗濯・撮影・二日酔いなど生活しているかのような写真集 - GIGAZINE

2022年11月29日 19時00分00秒 in 生き物, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.