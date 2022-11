TwitterとGoogleを渡り歩いた異色のエンジニアが「企業文化の違い」を語る

Googleに14年間勤めた後にTwitterに転職したエンジニアで漫画家でもある マヌ・コルネット 氏が、2つの企業の違いについて語っています。 From Google to Twitter (initial thoughts) https://ma.nu/blog/from-google-to-twitter コルネット氏はGoogleで長年にわたりGmailやAndroidの開発に携わった経歴を持つエンジニアで、Googleで働いた経験を元にした漫画シリーズの「 Goomics 」などのアート作品を公開している漫画家でもあります。しかし、Twitterに転職後に描いた「 Twittoons 」について同社の人事部から目を付けられるなどのトラブルがあったせいか、イーロン・マスク氏による買収後に真っ先にレイオフのターゲットとなってしまいました。

2022年11月22日 17時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

