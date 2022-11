Appleの「AndroidにはiMessageを提供しない」という決断は間違いだったのか？

Apple execs on iMessage for Android April 7, 2013 pic.twitter.com/Y8ygM8UfeN

・関連記事

Androidスマホを持つ母にメッセージをきちんと送れないと訴えられたティム・クックが「お母さんにiPhoneを買ってあげて」とジョークを飛ばす - GIGAZINE



AppleはAndroidユーザーからのメッセージを「あえて」緑色にすることで不快感を与えるデザインを実践しているという指摘 - GIGAZINE



Androidのチャットを謎変換するAppleの「iMessage」をGoogleが痛烈非難 - GIGAZINE



iPhoneやiCloudのストレージを「読み取り不可のiMessageデータ」が占領しているとの指摘 - GIGAZINE



2022年11月08日 16時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1h_ik

