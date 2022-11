地球環境に悪影響を及ぼしかねないレアアースの採掘を従来よりクリーン化する技術が開発される

現代社会では一般的となった電気自動車や風力発電のタービン、LED照明は環境に良いとされていますが、これらを製造する際に環境汚染を引き起こす可能性があるとされています。そこで、中国の科学者であるGaofeng Wang氏らのグループが原料となる レアアース とよばれる希土類元素を採掘する際の新たな技術として、「動電採掘」というアプローチを発表しました。 It’s electric! Technique could clean up mining of valuable rare earth elements | Science | AAAS https://doi.org/10.1126/science.adf6050 現代で頻繁に使用されるモーターや発電機内の磁石、LEDや液晶の発光部分はレアアースに依存しており、レアアースを採掘する際には土壌や地下水を汚染する 硫酸アンモニウム などの溶出剤が必要とされています。また、廃棄物処理には広大な土地が必要となります。

2022年11月07日

