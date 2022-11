「利上げ」は給料や雇用にどんな影響を及ぼしているのかをグラフで解説

アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)は、2022年6月に0.75%の大幅な利上げを 実施 するなど急ピッチでインフレの抑制を進めており、その影響は約30年ぶりの円安などの形で日本人の暮らしにも影響しています。そんな利上げが経済に波及している様子について、経済学や金融に詳しいブロガーのJoey Politano氏がグラフを使って解説しました。 How Rate Hikes are Affecting the Economy https://www.apricitas.io/p/how-rate-hikes-are-affecting-the FRBは近年の高インフレに対応するため、2022年初頭から金融の引き締めや利上げを続けており、その影響は少しずつ経済指標に表れてきています。そのうちの1つが雇用コスト指数(ECI)です。 2022年10月28日に発表されたECIでは、民間部門の賃金の伸びが2年ぶりに前年比で低下し、四半期比でも顕著な減速が見られました。

2022年11月02日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

