2022年9月20日のヘッドラインニュース

田中芳樹の小説「銀河英雄伝説」刊行40周年を記念して、1988年公開の映画「わが征くは星の大海」および1993年公開の映画「新たなる戦いの序曲(オーバーチュア)」の2作品が4Kリマスター版として劇場公開されることが決まりました。登場キャラクター600人超を1人1役演じたことで「銀河声優伝説」の別名もある作品を、この機会に映画館で味わってみてください。「わが征くは星の大海」は2022年12月30日(金)から、「新たなる戦いの序曲」は2023年1月13日(金)から、それぞれ2週間限定公開です。 銀河英雄伝説 ON THE WEB https://ginei.jp/index.php ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

