約56億円を集めたダム建設基金が約80億円も広告費に使って大赤字と判明し信用崩壊の憂き目に

パキスタンで気候変動に伴う大雨によって、国土の3分の1が水没するほどの大水害が2022年8月末に発生し、死者数が2000人を超えるなど過去最悪の被害を引き起こしています。この洪水被害の裏で、パキスタンの元首相であるイムラン・カーン氏が強く推し進めていた巨大ダム事業が「建設費に回すために集めた寄付金よりも、寄付募集キャンペーンの広報費による支出があまりにも大きい」と批判されています。



1980年代初頭、パキスタン国内のインダス川上流にディアマーバシャダムを建設する案が提起されました。ディアマーバシャダムは水力発電を通じて4800メガワットの電力を生産し、10.5km3の水を灌漑(かんがい)用と飲用に貯蓄でき、さらにインダス川の水害を抑えることが期待されました。しかし、場所の選定や環境への影響、コストなど多くの要因により、実際に建築する段階にまでは至りませんでした。



2017年、中国がパキスタンの国内事業に介入するため、ダムの費用を支援することを申し出ましたが、パキスタン政府はこれを拒否しました。この時中国は、ディアマーバシャダムの建設費用に約3兆3200万パキスタンルピー(約2兆円)はかかると見ています。



2018年7月、パキスタンの最高裁判所は水不足を解決するため、ディアマーバシャダムとモーマンドダムの建設を開始するように政府へ命令。当時パキスタンの最高裁判所長官だったサキブ・ニサール氏はダム建設のために100万パキスタンルピー(約60万円)を寄付した上で、ダム建設基金を設立。その後、当時の首相だったイムラン・カーン氏がディアマーバシャダムの建設基金の共同設立者となり、国民からの寄付を募りました。





パキスタン国内では、クリケットのパキスタン代表チームや有名ミュージシャンが基金に寄付をしたことが連日報じられました。また、軍人や公務員の給料の一部が寄付に回され、10億パキスタンルピー(約6億円)を集めたそうです。ニサール氏は「海外在住のパキスタン人からも寄付を集めれば、2000億パキスタンルピー(約1200億円)は集まるだろう」と目していました。



しかし、2019年1月時点でディアマーバシャダムとモーマンドダムの建設基金に集まった寄付金は総額92億9000万パキスタンルピー(約56億1500万円)で、最低限必要な金額にもまだ1兆5000億パキスタンルピー(約9000億円)も足りなかったことが判明し、ダムが完成するのはほぼ不可能な状態であることもわかりました。





さらに、パキスタン議会議員のイクバル・アーサン氏が「ダム基金の宣伝費用が調達された金額を超えていた」と指摘。イクバル氏によれば、約90億パキスタンルピーを集めた建設基金の宣伝費用に130億パキスタンルピー(約78億5000万円)もかかっており、この宣伝キャンペーンに費やされた金額をニサール氏から回収するべきだと主張しました。



一連のスキャンダルを受けて、「寄付なんてするんじゃなかった」とTwitterでなげくパキスタン人も登場しています。



I regret sending dollars for Dam Fund. I will never trust again a PM or CJ. All r fraud — Hoping for Pak (@KanHayat43)

I don't trust this man IK one single bit anymore. Regret donating to the Dam Fund. — Abubakar Rehman (@AbubakarRehman7)



キャンペーンの広報費が寄付金を上回って大赤字を出していることに対して、ニサール氏は「資金調達の目的は実際にダムを建設することではなく、意識を高めること」と講演会で述べ、大きな批判を集めました。パキスタン政府はイクバル氏の主張を認め、ニサール氏を議会に召喚しています。