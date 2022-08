YouTubeが動画変換に特化したチップ「Argos」を独自開発した理由とは？

世界最大の動画共有プラットフォームであるYouTubeには毎日500時間分以上もの動画がアップロードされるため、Googleのデータセンターの演算の多くが動画変換に費やされています。そこで、YouTubeは動画変換に特化したチップ「Argos」を独自に開発しています。GoogleがArgosを開発した経緯について、IT系メディアのProtocolがまとめています。 YouTube custom Argos ASIC chips are the future for Big Tech - Protocol https://www.protocol.com/enterprise/youtube-custom-chips-argos-asics Googleは テンソル・プロセッシング・ユニット (TPU)と呼ばれる機械学習に特化した 特定用途向け集積回路(ASIC) の設計に数百億円を投じていました。GoogleのAI関連への取り組みが競合他社から一歩リードしているのは、このTPUの技術によるものです。 一方で、GoogleはTPUを開発する中で、改善できるコンピューティングがAIだけではないと気づいたとのこと。Googleのエンジニアリング担当ヴァイスプレジデントであるパータサラシー・ランガナタン氏は、Googleのデータセンターで最も計算量の多いアプリケーションはYouTubeの動画変換であることに注目しました。YouTubeには毎分500時間分もの動画がアップロードされており、スマートフォンやテレビ、PCなどさまざまなデバイスで再生できるようにするため、データセンターで動画の変換作業を行っており、1つの動画につき15種類もの形式に変換することもあるそうです。 しかし、Googleのデータセンターで使われているチップは、動画変換が得意というわけではありませんでした。そのため、AIに特化したASICではなく、最も頻繁に行われている動画変換を効率的に行える強力なチップが必要だとランガナタン氏は考えたわけです。

2022年08月28日 12時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1i_yk

