ヌード画像をカスタムAIアルゴリズムで自動生成する「pornpen.ai」

・関連記事

足フェチのためにAIが自動生成した足の画像を送ってくれるサイト「This Foot Does Not Exist」が登場 - GIGAZINE



ポルノ動画を6つのカテゴリに自動分類するディープラーニングを駆使したツール「Miles Deep」 - GIGAZINE



女性の写真を1クリックで裸にしてしまう「DeepNude」が登場 - GIGAZINE



2022年08月25日 21時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.