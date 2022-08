「ダークマターは存在しない」と研究者が主張する理由とは？

・関連記事

ダークマターはほかの物質をダークマターに変えて増殖する物質ではないかとの研究結果 - GIGAZINE



暗黒物質(ダークマター)は「5次元に移動できる素粒子」だとする理論が発表される - GIGAZINE



ダークマターの正体や人類が存在する理由など宇宙の3つの謎に迫る粒子「アクシオン」とは? - GIGAZINE



ダークマターやダークエネルギーは「負の質量」を持つ「Dark fluid(暗黒流体)」の一部だとする論文が発表される - GIGAZINE



太陽核から「ダークマター(暗黒物質)」が放出されている可能性が高まる - GIGAZINE



暗黒物質の存在しない銀河が報告される - GIGAZINE



「暗黒物質の存在しない銀河の謎」を研究者が解明 - GIGAZINE



2022年08月25日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.