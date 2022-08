「牛乳を注ぐ女」ならぬ「湯を切る女」を生み出せる日清焼そばU.F.O.の新パッケージで湯切りしてみた

・関連記事

大量のそばを甘辛のつゆと共にあっという間に食べきれる岐阜名物「冷やしたぬき」を食べてきたよレビュー - GIGAZINE



ザクザク食感の巨大な台湾風唐揚げが豪快にはみでまくるドムドムの「ジーパイバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



謎のカツカレーブームをイギリスに巻き起こした日本食レストラン・Wagamamaのカツカレーをロンドンで食べてきた - GIGAZINE



朝食の定番「ベーコン&目玉焼き」をソースカツ丼と一緒に味わえるボリューム満点の「ベーコンエッグソースカツ」をかつやで食べてきた - GIGAZINE

2022年08月03日 11時45分00秒 in 試食, 動画, デザイン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.