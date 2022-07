2億件超えのタンパク質立体構造をGoogle検索なみに簡単検索可能なデータベースがDeepMindによって公開される

・関連記事

タンパク質の「フォールディング問題」とは何なのか? - GIGAZINE



人工知能企業のDeepMindがタンパク質の立体構造を予測する「AlphaFold」を開発 - GIGAZINE



50年前からの生物学の超難問にDeepMindの開発した「AlphaFold」がAIのパワーで道筋を示し研究が加速 - GIGAZINE



人工知能企業DeepMindがタンパク質構造解析アルゴリズム「AlphaFold」をオープンソースで公開、誰でも利用可能に - GIGAZINE



タンパク質の立体構造を予測するAI「AlphaFold」はどのように生物学の世界を変えているのか? - GIGAZINE



2022年07月29日

