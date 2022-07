Microsoft＆AMD共同開発の新チップ「Microsoft Pluton」に関する懸念とは？

2020年、MicrosoftはPC保護のための新たなチップ「Microsoft Pluton」を発表しました。このチップはもともとXbox OneとAzure Sphere向けに開発されたもので、今後はすべてのWindows PCに組み込まれることになっていて、すでに共同開発したAMDのモバイル向けCPU・Ryzen 6000には搭載されています。しかし、発表から2年が経過してもどういうチップなのかはっきりとした情報が少なくバラバラに異なるうわさが出回っているということで、ソフトウェア開発者のガブリエル・ジーベン氏が情報をまとめています。 The dangers of Microsoft Pluton – Gabriel Sieben https://gabrielsieben.tech/2022/07/25/the-power-of-microsoft-pluton-2/

2022年07月28日 08時45分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

