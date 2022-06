2022年06月08日 16時00分 メモ

3300人以上の労働者を対象とした「週休3日制」の導入テストがイギリスで始まる、賃金は据え置き



1週間のうち4日労働し3日休む「週休3日制」は生産性の向上やストレスの軽減に寄与することが示されており、複数の企業で導入が始まっています。イギリスでは70社による6カ月間の週休3日制導入テストが始まっており、3300人以上の労働者が「賃金はそのままで週休3日制」という勤務形態を実践しています。



Join the UK 4 Day Week pilot programme — 4 Day Week Global – The Future of Work

https://www.4dayweek.com/ukpilot



Britain Tests a 4-Day Workweek - The New York Times

https://www.nytimes.com/2022/06/06/business/uk-four-day-work-week.html



3300人以上が参加する大規模な週休3日制テストは、週休3日制を推進する非営利団体「4 Day Week Global」が中心となって実施されています。4 Day Week Globalは2022年2月~3月にかけてテストに関する説明会を実施して参加企業を募り、2022年6月よりテストを開始しました。



テスト期間中、労働者にはテスト開始前と同等の賃金が支払われ続けます。また、4 Day Week Globalはテスト期間中に週休3日制に関する問題解決の支援を行うとのこと。さらに、オックスフォード大学やケンブリッジ大学、ボストンカレッジの研究チームが生産性および労働者の幸福度などを調査し、週休3日制の効果が分析される予定です。





テストに参加する企業の業種は金融サービスやマーケティング、ヘルスケアなど多岐にわたります。テスト参加企業の1つである飲食店「Platten's Fish and Chips」の広報担当者は「従業員のワークライフバランスを改善することで、仕事がこれまで以上に効率的に進むことが期待されます」と述べ、週休3日制の効果に期待を示しています。また、イギリスに拠点を置く銀行「Charity Bank」のエド・シーゲルCEOは「我々は柔軟な働き方を長い間支持してきましたが、パンデミックは週休3日制導入へのゴールポストを大きく動かしました」と述べ、週休3日制テストに参加した理由が新型コロナウイルス感染症の流行にあることを明かしています。



なお、4 Day Week Globalはアイルランドやアメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドでも大規模な週休3日制テストを計画しているとのことです。