カロリー100kcal未満なのに満足感高めな水切りヨーグルト「ダノンオイコス 脂肪0 ゴールデンパイナップル」試食レビュー

ヨーグルトなどの乳製品を販売するダノンジャパンから、脂肪0の水切りヨーグルト「ダノンオイコス 脂肪0 ゴールデンパイナップル」が2022年5月16日に登場しました。独自の水切りヨーグルト製法を用いて濃密でクリーミーな食感を生み出した「ダノンオイコス」に自然な甘さのパオナップルソースが加わっているとのことで、どんな味なのか実際に食べて確認してみました。



「ダノンオイコス 脂肪0 ゴールデンパイナップル」のパッケージはこんな感じ。





原材料には乳製品やパイナップル果肉・果汁が使われています。





カロリーは1カップ113gあたり91kcal。タンパク質は10.1g、脂質は0gです。





フタを開けてみるとこんな感じ。





スプーンを差し込んだときの感触は一般的なヨーグルトに比べてやや固め。





水切りヨーグルトなので水分がかなり少なめで、舌に絡みつくような食感です。酸味や苦みはなく、わずかに甘さを感じる程度。





カップの底まで掘り進めるとパイナップルソースがたまっているのを確認できました。





パイナップルソースと絡めることで、パイナップルの控えめながら確かに感じる甘さと酸味を味わうことができます。飲み物が欲しくなるほどの粘っこさなので、1カップ食べるとお腹にたまるような感覚を覚えるほど。カロリーも100kcalを切っているので、夜食として食べても罪悪感を覚えなそうなヨーグルトでした。





「ダノンオイコス 脂肪0 ゴールデンパイナップル」はオープン価格となっています。なお、Amazon.co.jpでは12個入りが税込3580円で販売されています。



また、2022年5月9日にはダノンビオの季節限定フレーバー「ダノンビオ 沖縄シークワーサー&パイナップル」も登場しています。



2022年05月20日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

