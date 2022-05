ココナッツを神聖視するカルト集団はなぜ滅んでしまったのか？

あるドイツ人がパプアニューギニアで発足させたカルト集団「ゾンネノーデン」は、太陽を崇拝し、太陽に近い場所で育つココナッツのみを食すという運動を行っていましたが、数年もたたないうちに解散してしましました。「人はココナッツだけで生きていくことはできない」ということを証明したこの集団について、ライターのゾーイ・バーナード氏が解説しています。 The Curious Case of August Engelhardt, Leader of a Coconut-Obsessed Cult - Gastro Obscura https://www.atlasobscura.com/articles/august-engelhardt-coconut-cult 1902年、アウグスト・エンゲルハルトという名前の男性が本の詰まったスーツケースを持ってドイツを旅立ち、パプアニューギニアへと降り立ちました。エンゲルハルトは大学で物理学と科学を学んだ後に薬局で働き始めましたが、当時ドイツを席巻した 菜食主義・生活改革運動 に影響され、次第に健康に関心を抱くようになりました。そのため、エンゲルハルトは自身の理想とする「楽園」を求め、パプアニューギニアへと到達したとされています。当時エンゲルハルトは24歳でした。 エンゲルハルトは島に着くと1軒の小屋を購入し、衣服を捨ててヌーディストとなり、ココナッツを中心とした菜食主義を始めました。エンゲルハルトは人間を「熱帯の動物」と定義し、家という洞穴の中で住むべきではなく、癒やしと治癒力をもたらす太陽の下で生きるべきだという哲学を考案。「人間の中で最も高貴な器官である脳は、汚れた消化器官ではなく髪の毛の毛根によって日光からエネルギーを得ている」「球状で毛皮のような殻を持つココナッツは人間の頭に最も似ている。神が人間の頭を元にココナッツを創造したのだ」などと考え、ココナッツの絶え間ない消費が人を不死に導くという思想に従い、日光浴やココナッツ食を繰り返しました。 このような考え方は当時としても先進的であったものの、エンゲルハルトが菜食主義を取り扱う雑誌に寄稿していたこともあり、前述の生活改革運動のあおりを受けた人々がエンゲルハルトの考えに共感。最盛期には30人ほどの信者がエンゲルハルトと同じ生活をするために島に降り立ったとされています。

・関連記事

1990年代に消滅した宗教団体のウェブサイトがいまだに当時のままホスティングされ続けている - GIGAZINE



カルトの教祖にはどのような共通点がありどのように人々を支配するのか? - GIGAZINE



なぜ人はカルトに取り憑かれてしまうのか? - GIGAZINE



ブロックチェーンをベースにした新興宗教が誕生 - GIGAZINE



宗教とは「妄想」なのか? - GIGAZINE

2022年05月07日 18時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.