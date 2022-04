レアチーズと濃厚なマンゴーの相性がたまらない「レアチーズマンゴーパイ」などミスドの新作5種を制覇してみた

・関連記事

祇園辻利とのコラボで抹茶やほうじ茶の上品な味わいを思う存分楽しめるミスド「misdo meets 祇園辻利 第一弾」全4種を食べてみた - GIGAZINE



ナッツのポリポリ食感と共にバターが香る「ブラックサンダーひとくちサイズ ナッツ仕立ての発酵バター」試食レビュー - GIGAZINE



たこがギッシリ詰まった「たこかつ」にソース&かつお節&青のりをぶっかけた「たこ焼き?バーガー」が登場、本当にたこ焼きの味わいなのか確かめてみた - GIGAZINE



ライチのさわやかな甘みとグレープフルーツの酸味がタッグを組んだ「トロピカーナ ライチ&グレープフルーツテイスト」試飲レビュー - GIGAZINE



魚介と野菜をたっぷりしっかり食べられる餃子の王将「春の彩 八宝菜」を食べてみた - GIGAZINE

2022年04月06日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.