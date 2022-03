TP-Link製ルーターが大量のトラフィックをAviraへ送信しているとの報告、関連サービスをオフにしても送信は止まらず

データを複数のコンピューター間で中継する ルーター の中には、単にインターネット接続をサポートするだけではなく、セキュリティ機能やホームペアレンタル機能などを提供するものも存在します。中国のネットワーク機器メーカーである TP-Link 製のルーターも、ドイツのアンチウイルスソフトウェア企業である Avira と提携したセキュリティサービスを展開していますが、海外掲示板のRedditに投稿された「TP-Link製ルーターは関連サービスをオフにしてもAviraのサーバーに大量のトラフィックを送信している」という報告が話題となっています。 [PSA] Newer TP-Link Routers send ALL your web traffic to 3rd party servers... : hardware https://old.reddit.com/r/hardware/comments/tbthjj/psa_newer_tplink_routers_send_all_your_web/

・関連記事

Wi-Fiルーターが知らないうちに隠しネットワークを構築していたと判明、いったいなぜ? - GIGAZINE



TP-Link製のWi-Fi中継器が高頻度のリクエスト連発で月間715MBも通信していたことが判明 - GIGAZINE



無料アンチウイルスソフト「Avira Free Antivirus」にも仮想通貨マイニング機能が追加されていた - GIGAZINE



Netgearの無線LANルータに遠隔で任意にコードを実行される脆弱性が発見され専門家が使用中止を強く勧告 - GIGAZINE



事実上ほぼ全てのWi-Fiデバイスに内在する脆弱性「FragAttacks」が公開される、ユーザー名やパスワードの流出、PCの乗っ取りも可能 - GIGAZINE



ルーターの脆弱性のせいでPCでこっそり仮想通貨をマイニングさせられる被害が拡大中 - GIGAZINE



2022年03月14日 16時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.