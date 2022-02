Microsoftの2画面スマホ「Surface Duo 2」ベンチマークレビュー、気になるスペックを実際に調べてみた

・関連記事

Microsoftは折りたたみスマホSurface Duo向けに「2021年末までにAndroid 11へのアップデートを提供する」という約束を反故にしたという指摘 - GIGAZINE



カスタム版AMD Ryzenプロセッサ搭載の「Surface Laptop 4」レビュー - GIGAZINE



Microsoftの10.5インチ2-1n-1タブレット「Surface Go 3」と海洋プラスチック再利用マウス「Microsoft Ocean Plastic Mouse」フォトレビュー - GIGAZINE



2022年02月07日 20時00分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.