チーズをAIが自動判別してオススメのワインまで教えてくれる「Cheezam !」を使ってみた

チーズ好きな人の中には、SNSの投稿などでおいしそうなチーズを見かけて、「チーズの名前は分からないけど食べてみたいな」と思った経験がある人は少なくないはず。しかし、チーズの種類は実に 1000種類以上 もあると言われているので、外見だけでどんなチーズなのか知るのは容易なことではありません。そんな時に、AIがチーズの種類を自動で判別してくれる「 Cheezam ! 」を使うと、画像や写真に映っているチーズが一発で分かるとのことなので、実際に使ってみました。 Cheezam ! By Prevision.IO - Computer Vision with AI for cheese https://cheezam.fr/ 上記のURLにアクセスするとこんな感じ。使い方は簡単で、まず赤枠のボタンをクリックします。

2022年01月23日 18時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1l_ks

