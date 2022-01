無限に熱くなったものはどのような色に見えるのか？

・関連記事

光の99.995%を吸収する素材が誕生し「黒さの世界記録」を更新、前世界1位の10倍以上の黒さ - GIGAZINE



光の98%以上を反射する「最も白い塗料」が開発される、白すぎて塗った物体が冷える - GIGAZINE



あるはずのない光線が見える新たな錯視が報告される - GIGAZINE



なぜ人の目は「青色」に焦点を合わせることが難しいのか? - GIGAZINE



瞳孔のサイズは明るさだけでなく「知覚している物体の数」でも変化することが判明 - GIGAZINE



チョウの輝く羽は一体どのような構造になっているのか? - GIGAZINE



なぜ皆既月食の時に月の色が赤くなるのか? - GIGAZINE



2022年01月18日 07時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.