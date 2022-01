高橋留美子の傑作ラブコメ「うる星やつら」再アニメ化でティザーPV公開

「うる星やつら」の連載時期は1978年~1987年で、1981年から1986年にかけてテレビアニメが放送されたほか、映画6作品が制作されました。このアニメシリーズは途中まで「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」「機動警察パトレイバー」の押井守監督が手がけました。 なお、本作の監督は、「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」を手がけた高橋秀弥・木村泰大。シリーズ構成の柿原優子は高橋留美子作品では「境界のRINNE」の脚本を担当したことがあります。 「犬夜叉」のスピンオフアニメ「半妖の夜叉姫」のコミカライズを手がける椎名高志さんが指摘する「メガネが出るかコースケが出るか」問題も気になるところです。これは、あたるの親友として原作には白井コースケというキャラクターがいるのですが、アニメ版では千葉繁さん演じた異様な存在感のオリジナルキャラ・メガネがそのポジションに置かれていたことを指すもの。素直に考えれば、メガネはあくまで前回のアニメのオリジナルキャラなので、新しいアニメには出ないはず……。

2022年01月01日 15時17分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

