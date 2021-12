世界で初めて高級キノコ「アミガサタケ」の安定した屋内人工栽培方法が確立される

・関連記事

キノコが人類を救うカギとなるとの主張 - GIGAZINE



作物をAIで管理して室内で育てる「垂直農場」は何が優れているのか? - GIGAZINE



垂直農法はコストの節約にはならないという指摘 - GIGAZINE



ほうれん草が爆発物を検知すると警報メールが送信される技術が開発される - GIGAZINE

2021年12月09日 21時00分00秒 in 食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.