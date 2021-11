脳が次の行動を予測するのは「エネルギー消費の効率化」の結果だという指摘

人間は目や耳で物事を感じたとき、得られた情報をもとに次に起こる出来事の予測を立てることができます。この「物事を予測する」という脳の働きは、実は「エネルギー消費の効率化」を図った進化の結果である可能性が、人工ニューラルネットワークを用いた調査などにより示されました。 To Be Energy-Efficient, Brains Predict Their Perceptions | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/to-be-energy-efficient-brains-predict-their-perceptions-20211115/ 「脳が次の現象を予測する」という神経科学的な疑問を人工知能の観点から読み解くため、ハーバード大学の神経科学者であるウィリアム・ロッター氏らは時系列に沿った動的な動きを処理するネットワーク「 リカレントニューラルネットワーク(RNN) 」を、動画の一連のフレームから次のシーンを予測するように設計。PredNetと名付けたこのニューラルネットワークを複数の動画で学習させました。 PredNetはサルの脳の視覚野のニューロンと類似性が見られたほか、「可能な限り少ないエネルギーでタスクを実行する」という条件に焦点を当てて分析したところ、予測性能が向上するにつれ、より少ないエネルギーで効率的に動作することが分かったとのこと。このため、ニューラルネットワークの動作が脳神経の動作にも当てはまるのかについての研究が待たれました。

2021年11月18日 19時04分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

